Анди Мъри обяви, че ще се оттегли от тениса след Олимпийските игри, съобщи „Би Би Си”.

37-годишният играч планира да играе на сингъл и на двойки в Париж. Това ще бъде петото му участие на олимпийски игри. „Пристигнах в Париж за последния си турнир по тенис“, написа Мъри социалната мрежа X.

„Да се състезавам за отбора на Великобритания ме прави изключително горд“, казва тенисистът.

Първото участие на шотландеца на Игрите беше в Пекин през 2008 г. Той спечели златото на сингъл в Лондон 2012, като победи Роджър Федерер в два сета.

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics

Competing for 🇬🇧 have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1