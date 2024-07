В столицата на Непал Катманду при излитане се разби самолет с 19 души на борда, съобщи "Катманду пост", позовавайки се на служител на летището. Вестникът посочва, че самолетът на Saurya Airlines се е разбил около 11:00 ч. (05:15 ч. по Гринуич), като полицията и пожарникарите са участвали в спасителните дейности. 18 от пътуващите в самолета са загинали, предаде "Ройтерс".

BREAKING: Saurya Airlines plane with at least 19 people on board crashes during takeoff in Kathmandu, Nepal pic.twitter.com/hB3KMt5ypB

"Деветнадесет души, включително екипажът на самолета, са били на борда", съобщава вестникът, цитирайки говорителя на летището Премнатх Тхакур. Полетът е бил на път за Покхара, важен туристически център в хималайската република.

Пътнически самолет на „Газпром” катастрофира, има жертви (ВИДЕО)

Според уебсайта на авиокомпанията Saurya Airlines тя лети основно със самолети Bombardier CRJ 200.

2024-07-24: Saurya Airlines CRJ-200 had crashed on take-off at Kathmandu-Tribhuvan Intl Airport(VNKT), Nepal with 19 people on board. The flight was bound for Pokhara. More to come.. pic.twitter.com/mKZ0gql4sY