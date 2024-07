Илон Мъск нарече сина си Ксавие „мъртъв“, след като сменил пола си през 2020 г. Милиардерът обвини лекарите и идеологията на вокизма за случилото се.

„Изгубих сина си. Синът ми Ксавие е мъртъв, убит от вируса на вокизма“, каза Мъск в интервю с психолога Джордан Питърсън за Daily Wire. През 2020 г. синът на Мъск, който тогава беше на 18 години, смени пола си и стана Вивиан Джена Уилсън.

