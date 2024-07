Бенямин Нетаняху беше посрещнат с бурни овации в Конгреса на САЩ. Израелският премиер благодари на американските законодатели за "изключителната чест да произнесе реч в тази цитадела на демокрацията за четвърти път", съобщава Би Би Си.

Нетаняху се изправи пред двете камари на американския Конгрес в опит да получи подкрепа за военните действия в Ивицата Газа. Поканата за обръщението беше отправена от председателя на Камарата на представителите - републиканеца Майк Джонсън.

"Когато Израел и САЩ стоят единни - ние печелим, те губят", подчерта Нетаняху, визирайки терористичното нападение на "Хамас" от 7 октомври. И подчерта уверено: "Ние ще спечелим. Ние не само защитаваме себе си - ние защитаваме вас. Запомнете само едно нещо от тази реч - нашите врагове са и ваши, нашата борба е и ваша. Нашата победа, ще бъде и ваша".

"Хамас" се оттегля от мирните преговори

По думите му датата 7 октомври завинаги ще се запечата в паметта на израелските граждани като едно позорно деяние, сравнявайки я с терористичното нападение в Ню Йорк от 11 септември 2001 година. "Срещаме се тук на кръстопътя на историята", подчерта той.

