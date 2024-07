Художникът от Ню Йорк - Гай Стенли Филош казва, че неговата поредица от картини Give Us Our Flowers прославя афроамериканската култура, разказват от Voice of America. Той споделя, че от дете иска да се посвети на тази идея. Филош представя своите творби по време на L.A. Art Show. Сред артистите е Грегъри Ст. Амон, който посвещава творбите си на афроамериканските деца в САЩ.

Картини от книжни страници и изображения на известни личности се превръщат в щампи за дрехи

Творби на родения в Ямайка О'Нийл Скот също са част от изложбата, а художникът Серън Грийн казва, че афроамериканците са едновременно и невидими и твърде видими в обществото – от една страна не ги забелязват, но от друга ги смятат за опасни заради цвета на кожата.

Галеристът Таня Уидемайер, която организира изложбата, казва, че представянето на афроамерикански творци е важно за цялата общност, тъй като това повдига духа им.

Художниците се надяват да предадат посланието си на бъдещите поколения.

Кадри от изложбата вижте във видеото на VOA.

