Принц Майкъл от Гърция почина на 85 години. Той беше първи братовчед на принц Филип, съпруг на покойната кралица Елизабет II.

Принцът се отказва от права си върху гръцкия трон, за да сключи брак с жена без аристократичен произход.

Prince Michael of Greece and Denmark (85) has passed away.



He was the last surviving grandchild of King George I of the Hellenes, the last surviving great-grandchild of King Christian IX of Denmark and a first cousin of the late Duke of Edinburgh.