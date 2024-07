Президентът на Венецуела обяви победа в изборите. Николас Мадуро печели 51 процента от гласовете, каза председателят на избирателната комисия. В същото време опозицията обяви други резултати. Според тях кандидатът им Едмундо Гонсалес печели 70 процента от вота.

ова са поредните избори във Венецуела, за които има сериозни съмнения че са манипулирани. Още през януари на излъчената от опозицията Мария Машадо беше забранено да се кандидатира. Така се стигна до издигането на Гонсалес. Анкетите сочеха, че той води пред Мадуро с голяма преднина. Но накрая пак беше обявена победа на досегашния президент.

Русия и Куба бяха сред държавите, които поздравиха Мадуро. Съединените щати, Италия, Испания и няколко страни в Южна Америка бяха първите, които се усъмниха в обявените резултати.

#BREAKING #Venezuela Venezuela has started voting in its presidential election today. The National Electoral Council will announce initial results late Monday night.



The winner needs a simple majority of votes.



Footage: Sputnik pic.twitter.com/2VSVVdjlbI