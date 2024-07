Роберто „Лоли“ Лингуаното, италианският сладкар, за когото се смята, че е изобретил емблематичния десерт тирамису, почина в неделя на 81 години.

Традиционни храни, които да опитате в Италия (ГАЛЕРИЯ)

Roberto Linguanotto, the "father of tiramisu", has died in Italy. He is considered the author of the classic recipe for tiramisu



The dessert is so popular in the world that there is even a World Movement of tiramisu lovers, which organizes world championships in preparing the… pic.twitter.com/XW6nfxrw4w