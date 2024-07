Олимпиадата в Париж е изправена пред поредния си проблем - проливните дъждове във френската столица изкараха от каналите огромни плъхове в града, съобщи Gong.

Огромен порой се изля в Париж за последните 48 часа, всичките шест милиона плъха, които обитават канализацията, да напуснат подземията. Очевидци разказват как огромни гризачи търчат през ресторанти и барове, което ужаси не само зрителите на олимпиадата, но и част от спортистите, пише Daily Star.

Рискът за здравето на атлетите вече стана основна тема на Oлимпиадата, тъй като организаторите се страхуват, че урината на гризачите може да разболее участниците. Бактериите, открити в урината на плъхове, могат да причинят лептоспироза, която предизвиква грипоподобни симптоми и увреждане на черния дроб и бъбреците.

На 28 юли, организаторите отмениха планирана тренировка за олимпийския триатлон поради опасни нива на замърсяване в река Сена. Ако нивата на замърсяване не спаднат, триатлонът може да бъде преместен.

Плъхове дори нападнаха един от журналистите на Daily Star в Париж, докато репортаж за Игрите и седеше в заведение в предградието Берси. „Чух шумолене в един храст и изведнъж излезе плъх и дойде точно до мен. Беше огромен – с размерите на котка. Той обикаляше в търсене на храна и изобщо не се притесняваше от вечерящите, седнали на масите. Когато приятелят му се появи, много от туристите си тръгнаха. Местните обаче а свикнали и просто ги игнорираха“, каза каза той.