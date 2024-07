Най-малко 41 души, включително едно дете, загинаха в няколко свлачища в хълмист район в южния индийски щат Керала. Според няколко индийски медии стотици хора изглежда са затрупани под тоновете пръст.

Здравният министър на Керала Вина Джордж съобщи, че над 70 души са ранени, докато вестник „Индиън Експрес“ посочи, че мнозина са били отнесени от река Чалияр.

Продължаващите проливни дъждове и срутен от придошлите води мост в района възпрепятстват спасителните операции.

VIDEO | Wayanad landslide: Latest visuals of the rescue operation that is underway near Meppadi village. Eight lives have been lost after a massive landslide devastated many village in Wayanad of Kerala. Picturesque hamlets known for their beauty until Monday-Mundakkai,… pic.twitter.com/wRDUZcz19h