Два хеликоптера от Италия помагат за гасенето на горския пожар, който гори до морския курорт Шънджѝн, Северозападна Албания, съобщи Евронюз Албания. За борбата с пламъците е изпратен и допълнителен хеликоптер от Министерството на отбраната на Албания.

Ситуацията около Шънджин остава проблематична, тъй като, въпреки усилията на огнеборците, огънят не е могъл да бъде потушен и е достигнал близо до сгради и бизнес обекти, информира медията.

Министерството на отбраната съобщи по-рано днес, че за овладяването на пожара работят един хеликоптер "Кугър", 40 противопожарни автомобила и 150 души оперативни сили.

От Министерството съобщиха, че в страната има още няколко активни пожара в окръзите Корча, Шкодра, Гирокастра и Елбасан.

The situation in #shengjin #albania is dramatic.Hope everything ends asap pic.twitter.com/zCRJYnRU3K