Израелските военни потвърдиха смъртта на военния лидер на „Хамас“ Мохамед Дейф. Те съобщиха, че той е бил убит миналия месец при въздушен удар в района на Хан Юнис, предаде „Ройтерс”.

„Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха, че на 13 юли 2024 г. техни изтребители са извършили удар в района на Хан Юнис и след разузнавателна оценка може да се потвърди, че Дейф е бил елиминиран при удара“, съобщиха военните.

BREAKING Israeli military confirms death of Hamas military chief Mohammed Deif, nicknamed 'the cat with nine lives', in July attack in Gaza Strip pic.twitter.com/ryGtreh2fv

„Повече от 39 000 палестинци са убити, а 91 000 са ранени при израелската военна офанзива в Газа от 7 октомври насам”, съобщи Здравното министерство в Ивицата Газа, цитирано от „Ройтерс”.

Israeli authorities have confirmed that Mohammed Deif, the leader of Hamas’s Al-Qassam Brigades was Killed on July 13th by an Israeli airstrike against a Hamas compound near the city of Khan Yunis in southern Gaza. pic.twitter.com/GMTJqJvKSU