Скорошното отдръпване на ледници в Андите е безпрецедентно в историята на човешката цивилизация, предаде "Ройтерс", позовавайки се на изследване, публикувано в сп. "Сайънс".

Откритието шокира учените, които първоначално планират да проучат текущото състояние на ледниците и как те са се променяли в хода на човешката цивилизация.

"Мислехме, че ни делят десетилетия от подобно откритие", казва водещият автор на изследването Андрю Горин. Той отначало смята, че първоначалните резултати са случайност, но впоследствие по-късни проби ги потвърждават. "Това показва, че нещата се случват по-бързо, отколкото са вярвали дори тези от нас, които мислят най-много за това", допълва изследователят.

Горин и екипът от учени датират с въглерод най-долния пласт на скалите, които доскоро са се намирали под вече отдръпнали се ледници. Измервайки нивата на нуклидите берилий-10 и въглерод-14, те установяват, че концентрациите са почти нулеви.

