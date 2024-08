Плъх, хлебарка или гълъб? Жителите на Голямата ябълка все още не могат да изберат кое от тези три животни е символ на града, но колумбиецът Иван Арготе е решен да промени това.

Артистът, който живее в Париж, проектира 5-метров паметник на гълъб, кацнал в западната част на Ню Йорк, в парка "Хай Лайн", съобщи Си Ен Ен. Той е кръстил творението си "Динозавър (2024)". Алуминиевата скулптура е определена като "хиперреалистична".

