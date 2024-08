Китайска държавна компания изстреля днес първата партида сателити от "мегасъзвездие", което трябва да стане конкурент на мрежата "Старлинк" на американската "СпейсЕкс", предаде "Ройтерс", позовавайки се на китайски официоз. Изстрелването e важна стъпка към стратегическата цел на Пекин да създаде собствена версия на "Старлинк", която вече обхваща почти целия свят с около 5500 сателита в космоса и чийто услуги се използват от потребители, компании и държавни агенции.

Съревнованието за овладяване на ниската земна орбита има и военно отражение предвид потенциала да се отрази на баланса на силите между воюващи страни.

Космическият боклук - опасност за мисиите и сателитите

Изстрелването под егидата на "Шанхай спейском сателит текнолъджи" (Shanghai Spacecom Satellite Technology - SSST) се проведе на космическата площадка в Тайюен, северната провинция Шанси, съобщи в. "Чайна секюритис джърнъл". То е част от плана "Съзвездие на хилядата платна" на китайската компания, който започна миналата година и има за цел да изведе в орбита над 15 000 сателита в ниска орбита. Подобни сателити обикновено работят на височина от 300 до 2000 км от повърхността на Земята и предимството им е, че са по-евтини и осигуряват по-ефективно предаване на данни от сателитите във висока орбита.

Anyway back to this LM-6 launch at 11:01 UTC - the 2 satellites on board are named "KL-Beta" & are prototypes of LEO comsats in a pretty secret China-Germany deal between Shanghai Spacecom Satellite Technology & Berlin based KLEO Connect. pic.twitter.com/QfrZAKwNdP