Дейвид Линч, създателят на хитовия сериал "Туин Пийкс", съобщи че страда от емфизем, но няма намерение да прекъсне кариерата си. 78-годишният режисьор разкри диагнозата си в публикация в социалните медии, след като говори за нея и в интервю, публикувано в Sight and Sound - месечното филмово списание на Британския филмов институт.

Линч добави, че е получил емфизем от дългогодишното пушене и заради болестта трябва да бъде предимно у дома. "Независимо дали ми харесва, или не, не мога да изляза. Мога да измина само кратки разстояния преди да ми свърши кислородът", сподели режисьорът на "Туин Пийкс".





Yes, I have emphysema from my many years of smoking. I have to say that I enjoyed smoking very much, and I do love tobacco - the smell of it, lighting cigarettes on fire, smoking them - but there is a price to pay for this enjoyment, and the price for me is…