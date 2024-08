"Свидетели сме на смъртта на женския бокс. Тестовете показват, че Иман Халиф и Лин Ю Тин са мъже. Не знаем дали са се родили такива, или са били направени някакви промени". Това каза президентът на Международната боксова асоциация (IBA) Умар Кремльов. Той се включи чрез интернет връзка в извънредна пресконференция на организацията в Париж.

The International Boxing Association (IBA) has clarified the facts that led to the disqualification of two boxers, Imane Khelif of Algeria and Lin Yu-ting of Chinese Taipei.https://t.co/NBY3X04TJy