Две произведения на Банкси се появиха днес в Лондон в рамките на по-малко от 24 часа, съобщи "Дейли Мейл". Автентичността на произведенията е потвърдена от художника в социалните мрежи.

Музей на Банкси в Ню Йорк събира всички творби на уличния артист (ВИДЕО)

Eдната творба на анонимния артист изобразява коза изправена пред пропаст и се намира на стена на сграда в Ричмънд, Югозападен Лондон, съобщи Би Би Си. Второто произведение включва два слона, подаващи глави през два съседни прозореца.

Уличният художник сподели днес в Instagram снимка на слончетата, протегнали хоботите си един към друг.

Вчера кадри от охранителни камери в близост до мястото на първата арт инсталация показват двама мъже с оранжеви костюми, каски и маски. Предполага се, че единият от тях е Банкси.

Banksy caught on CCTV just hours before new artwork appears in London https://t.co/xlAJ0C9flL