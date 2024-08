Техеран е поискал от Русия модерни системи за противовъздушна отбрана в хода на подготовката на Ислямската република за евентуална война с Израел, съобщи в. "Ню Йорк Таймс", цитирайки двама ирански официални служители.

Информацията бе оповестена ден след визитата на секретаря на Съвета за сигурност на Руската федерация Сергей Шойгу в иранската столица.

