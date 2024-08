Кандидатът за президент на Демократическата партия в САЩ Камала Харис обяви, че избира губернаторът на Минесота Тим Уолц за свой вицепрезидент.

Уолц съвсем доскоро не беше толкова популярен сред демократите, но в последните седмици имаше медийни изяви, които много се харесаха на публиката. Губернаторът привлече вниманието към себе си, след като нарече Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс "странни".

Тим Уолц е възприеман като умерен политик, който опитва да сътрудничи с републиканците. Един от мотивите да бъде избран е двойката Харис-Уолц да се хареса на избирателите, които не са твърди привърженици на никоя от двете големи партии.

Кандидатът за вицепрезидент служи 12 години в Конгреса, преди да стане губернатор през 2019 г.

По-късно Уолц направи първия си публичен коментар в социалната мрежа Х. "За мен е истинска чест да се присъединя към Камала Харис в тази кампания. Участвам напълно", написа той и допълни, че тя "показва политиката на това, което е възможно". "Това малко ми напомня за първия учебен ден. Така че, нека започваме, хора", казва Уолц.

