Една от най-актуалните теми, свързани с Олимпиадата в Париж, безспорно е половата принадлежност на боксьорките Иман Халиф от Алжир и Лин Ю Тин от Тайван. Въпреки полемиките около техните личности, двете продължават да се борят за покоряване на олимпийския връх в бокса при жените. Халиф вече се класира за финала в категория до 66 кг, а Тин до момента си е гарантирала най-малко бронзов медал.

Но коя е Иман Халиф и какво се крие зад успехите ѝ на ринга?

Алжирката е родена на 2 май 1999 г. Израства, играейки футбол в град Тиарет. Когато става посланик на УНИЦЕФ, споделя пред Агенцията на ООН за децата, че за да се научи да се пази от ударите на местните момчета, се налага да започне да се занимава с бокс на 16-годишна възраст. Баща ѝ е против, но въпреки това тя решава да последва мечтата си.

This is Imane Khalif as a child. pic.twitter.com/2GP8A7HlEa