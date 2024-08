Земетресение с магнитуд 5,3 беше регистрирано в Токио, съобщи правителството на Япония. Това се случва ден след издаването на първото в историята предупреждение за риск от огромен трус в западната част на островната държава.

Премиерът Фумио Кишида заяви скоро след земетресението, че правителството не е получило данни за значителни щети.

