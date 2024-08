68-местен пътнически самолет, модел АТР-72, падна в бразилския щат Сао Пауло, близо до Винедо. 62 души са били на борда (58 пътници и четиричленен екипаж), няма оцелели.

На видеозапис, разпространяващ се в социалните мрежи, се вижда как летателният апарат се врязва в дървета, след което от мястото на катастрофата започва да се издига гъст облак черен дим.

🚨🇧🇷Major plane crash in Brazil! Expected dead 58 Passengers and 4 crew! Plane exploded near houses but no people damaged yet on the ground hopefully. More updates to come! pic.twitter.com/tgX4MS29ig

По информация на "Мирър" пилотът е загубил контрол и машината е паднала като огнено кълбо. Самолетът се е разбил в жилищен район. Няма пострадали хора на земята. Нанесени са щети само на една сграда.

Според БТА, самолетът, който е бил собственост на бразилската авиокомпания VoePass, е изпълнявал вътрешен полет между градовете Каскавел, в южния щат Парана, и Гуарульос, щата Сао Пауло. Екипи на пожарната служба вече са на мястото на катастрофата.

🇧🇷✈️💥 — Plane crashes in the #Brazilian state of São Paulo (SP), killing 70 people

❗️ Initial reports indicate that the plane was on a route between the cities of Cascavel (PR) and Guarulhos (SP). There is no initial information about victims. According to videos, pic.twitter.com/esd8bMx8so