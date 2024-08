Президентът на Русия Владимир Путин е назначил един от бившите си телохранители за ръководител на разпоредената лично от него операция срещу украинскaта офанзива, пише "Дейли телеграф".

Алексей Дюмин, който е охранявал лично Путин по време на първите му два президентски мандата, е смятан за евентуален наследник на лидера на Кремъл. Той е обявен за ръководител на операцията по освобождение на Курска област.

Remember Aleksey Dyumin, regarded as possible heir to Putin, his ex-bodyguard, ex-governor and now presidential aide? Putin has just appointed him as "kurator", so a de facto commander-in-chief for the liberation of Kursk Oblast (where Dyumin originates from). Triggers memories… pic.twitter.com/tG7qvdELEJ

