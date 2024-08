Суперзвездата на бойните спортове и носител на две титли Конър Макгрегър няма да се завърне в октагона поне още четири месеца, заяви президентът на UFC Дейна Уайт в сряда. „Разговаряхме и да, Макгрегър иска да се бие. Разбирам го, но не тази година. Няма да се бие тази година", заяви Уайт.

ЕКСКЛУЗИВНО: Конър Макгрегър за живота преди ММА, най-тежката травма и глада за победа

Минути, след като Дейна Уайт заяви, че Макгрегър няма да се бие поне до 2025 г., ирландецът изрази несъгласие.„Ах, Дейна, декември е датата! Върни календарната година с печелившо събитие! Хайде сега, какво е това? Следващия месец заминавам, за да се подготвя. ДЕКЕМВРИ! Кажете на Дейна и UFC, че искаме ДЕКЕМВРИ! НИЕ ЗАСЛУЖАВАМЕ ДЕКЕМВРИ!", написа ММА боецът в социалната мрежа Х.

Ah Dana, December is the date! Bring the calendar year home with a winning event! Come on now, what’s this? I am off to altitude next month to prepare. DECEMBER! Tell Dana and UFC WE WANT DECEMBER! WE DESERVE DECEMBER! https://t.co/ZTVO4wDBuQ