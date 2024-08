Атлетката Роуз Харви от отбора на Обединеното кралство пробяга маратона за жени на Олимпийските игри в Париж със счупен крак, съобщи Си Ен Ен.

В публикация в Instagram, която показва Харви с патерици на гара в Лондон, 31-годишната спортистка обясни, че няколко седмици преди състезанието на 11 август е почувствала известно „стягане в бедрото“.

„Моят невероятен екип и аз положихме толкова много работа, за да стартiram здрава и всички бяхме оптимисти, че с малко адреналин в деня на състезанието ще мога да покажа всичко, на което съм способна“, написа Харви.

Въпреки това, след няколко мили, Харви разбира, че това няма да се случи. Тя описва следващите 24 мили като „болезнена битка“.

The moment British runner, Rose Harvey, crossed the finish line in the Olympic women's marathon with a broken leg! 🏃‍♀️#Paris2024 pic.twitter.com/vO3h6HkTt3