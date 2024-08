Мунир Насрауи - бащата на 17-годишната футболна звезда Ламин Ямал, е бил намушкан на паркинг в испанския град Матаро в сряда вечерта. Това съобщава „Форбс”, цитирайки местни медии.

Информацията за състоянието на пострадалия все още е противоречива. Според испанския ежедневник La Vanguardia той е в болница в тежко състояние. Сайтът relevo.com пък твърди, че Насрауи е изписан след преглед и ще се възстановява у дома.

Mounir Nasraoui, father of Barcelona player Lamine Yamal, was stabbed this evening in a car park in Mataró, according to this newspaper and confirmed by official sources familiar with the incident. The man has been taken to Can Ruti hospital in Badalona and his prognosis is… pic.twitter.com/dBt5r2GOw4