Балерината Ксения Карелина беше осъдена на 12 години затвор в Русия, след като дарила 51 долара на благотворителна организация в подкрепа на Украйна, съобщава Sky News.

Затвор за блогър, обвинен в разпространяване на фалшива информация в Русия

Карелина беше обвинена в държавна измяна и арестувана в Екатеринбург през февруари. Следователи проверили мобилния ѝ телефон и така открили, че тя е дала пари на благотворителното дружество.

JUST IN: Ksenia Karelina, a dual American-Russian citizen, was sentenced Thursday to 12 years in a Russian penal colony on treason charges, local media reported.



Read more: https://t.co/kvzkPUdIqJ pic.twitter.com/JxRIyApQ7S