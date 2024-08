Джей Ди Ванс се съгласи да участва във вицепрезидентски дебат срещи Тим Уолц на 1 октомври вицепрезидентски дебат по Си Би Ес и в друг дебат по Си Ен Ен.

Джей Ди Ванс: От критик до съюзник на Тръмп

Републиканският кандидат за вицепрезидент заяви че е съгласен един ден по-късно от губернатора на Минесота Тим Уолц. Ванс обяви решението си в социалната мрежа Х.

The American people deserve as many debates as possible, which is why President Trump has challenged Kamala to three of them already. Not only do I accept the CBS debate on October 1st, I accept the CNN debate on September 18th as well. I look forward to seeing you at both! https://t.co/63FyI99dKU