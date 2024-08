Венецуелската политическа опозиция и нейните поддръжници снощи се събраха в градове из цялата страна, за да поискат да бъде призната категоричната победа на техния кандидат на президентските избори преди близо три седмици, предаде "Ройтерс".

Бразилия и САЩ предложиха нови избори във Венецуела, Мадуро отхвърли идеята

Снимка: БТА

Избирателният орган на страната, смятан от опозицията за подвластен на управляващата партия, заяви, че президентът Николас Мадуро е спечелил третия си мандат на изборите на 28 юли с малко под 52% от гласовете.

Опозицията, водена от бившия депутат Мария Корина Мачадо, обаче публикува в интернет 83% от резултатите от машинното гласуване, като според нея от тях става ясно, че нейният кандидат Едмундо Гонсалес е спечелил сериозна подкрепа от 67%.

🇻🇪 PROTESTS IN VENEZUELA’S MÉRIDA AGAINST MADURO



Protesters took to the streets of Avenida Las Américas in Mérida, Venezuela, to demonstrate against Maduro's regime.pic.twitter.com/jExiajRM2q https://t.co/2GHjqK9R5B