Телата на шест израелски заложници бяха открити в Газа по време на военна операция в Хан Юнис през нощта, съобщиха израелските власти във вторник.

В съвместно съобщение Израелските отбранителни сили (IDF) и Израелската агенция за сигурност (ISA) посочиха, че жертвите са разпознати Йорам Мецгер, Александър Дансиг, Авраам Мъндър, Хаим Пери, Надав Попълуел и Ягев Бухщаб.

Всички, освен Мъндър, бяха обявени за мъртви през последните месеци от израелската армия.

Нетаняху: Натискът за примирие в Газа трябва да бъде насочен към „Хамас”, а не върху Израел

Израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди, че заложниците са били държани от „Хамас“ и благодари на участващите в операцията за „тяхната смелост и решителни действия“.

„Сърцата ни болят за ужасната загуба“, каза още той.

