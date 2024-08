Джони Деп ще представи втория си режисьорски филм - "Моди - Три дни на крилото на лудостта". Премиерата ще бъде по време на филмовия фестивал в Сан Себастиан. Деп отново заема режисьорския стол, след като през 1997 година направи своя дебют със "Смелият" с участието на големия Марлон Брандо.

Новата лента на актьора е биографичен филм за италианския художник Амедео Модилияни, с участието на Ал Пачино, Рикардо Скамарчо, Стивън Греъм и Антония Десплат.

Джони Деп пуска картини, вдъхновени от картите Таро

Премиерата ще бъде извън конкурсната програма на фестивала.

#72SSIFF #EstrenoMundial #SecciónOficial Fuera de concurso 🎞️ Modi - Three Days on the Wing of Madness es el regreso a la dirección de Johnny Depp, que debutó tras la cámara con The Brave (1997) y en 2021 fue homenajeado con el #PremioDonostia a toda su carrera en el… pic.twitter.com/2okdWy0xpr