Пожарът, който бушува по хълмовете на португалския остров Мадейра от една седмица насам, е обхванал площ от 4 400 хектара, съобщи днес Европейският център за наблюдение „Коперник“. Местните власти очакват пристигането на допълнителни подкрепления от Лисабон, предаде "Франс прес".

До вторник площта, изгоряла площ се е увеличила до 4392 хектара, като за 24 часа е нараснала с още 959 хектара, съобщава "Коперник".

При все още активни два фронта и мобилизирани около стотина пожарникари, „най-опасният пожар в момента е в централната зона“ на острова край мароканския бряг, се казва в доклад на регионалната служба за гражданска защита, публикуван тази сутрин.

Nearly 200 firefighters are battling a week-long #Madeira Island #wildfire driven by strong winds, high temperatures, and low humidity. At @OroraTech , our Wildfire Solution has been tracking the fire using satellite data. Watch the timelapse video to see its progression👇 pic.twitter.com/1lUGdo84kG

Силните ветрове, които допринесоха за разпространението на огъня, нарушиха и въздушния трафик на Мадейра, и блокираха туристите на острова, Във вторник от летището обявиха, че полетите са възобновени и ситуацията се е нормализирала.

Пожарът избухна миналата сряда в община Рибейра Брава, а след това се разпространи в съседните общини Камара де Лобош и Понта до Сол, разположени на южното крайбрежие на острова, западно от регионалния главен град Фуншал.

Latest update on the Madeira Wildfires, another night and the fire gets closer. It’s now northwest of nesting ground. We believe that Zino’s Petrels are affected by smoke and fire. Although the fire has not reached the know nests yet it is moving north and could rotate east. pic.twitter.com/a7vgix2TEP