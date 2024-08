Семейството на Ален Делон отхвърли желанието на покойния френски актьор домашното му куче да бъде евтаназирано и погребано заедно с него.

88-годишният актьор, който почина в неделя, е искал домашното му куче Лубо, 10-годишна белгийска овчарка, да бъде хуманно умъртвено и положено в гроба му.

Alain Delon's dog Loubo is spared from being put down as French star's grieving children overrule his wish for beloved Belgian Shepherd to be killed and buried alongside him https://t.co/BVK569rMmE pic.twitter.com/NXxwZCW2LH