Космическата сонда "Джус" извърши първото в историята близко прелитане край Луната и Земята, за да улесни пътуването си до Юпитер, предадоха АФП и ДПА, позовавайки се на Европейската космическа агенция (ЕКА).

Благодарение на маневрата сондата, изстреляна през април миналата година, е преминала близо до Луната на 19 август малко след 21:00 ч. по Гринуич, преди да прелети над Югоизточна Азия и Тихия океан на следващия ден малко преди 22:00 ч. по Гринуич на височина само 6840 километра.

По време на близките прелитания сондата е направила снимки с бордовите си камери и е събрала научни данни с осем от десетте си инструмента, съобщи ЕКА от оперативния си център в Дармщат, Германия.

"Прелитането с гравитационна помощ беше безупречно, всичко мина безпроблемно и ние бяхме развълнувани да видим как "Джус" се връща толкова близо до Земята", каза Игнасио Танко, ръководител на операциите на мисията, цитиран от ДПА.

ESA has successfully completed the world’s first ever lunar-Earth flyby, sending #ESAJuice on a shortcut to Jupiter via Venus 👋🛰️



As we wave goodbye to Juice once again, discover how it happened and admire some of our favourite images 👉 https://t.co/Ps5blACM54 pic.twitter.com/tuKsO3Xn2X