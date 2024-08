Контрабандисти са маскирали метамфетамин на стойност 5 милиона долара като дини, които са се опитали да пренесат с камион през границата от Мексико към САЩ.

Повече от 2 тона от пристрастяващия наркотик са сложени в хартиени опаковки, боядисани така, че да приличат на сочния плод и скрити в друг товар.

Гранични агенти са спрели натовареното с продукти ремарке с влекач в Отай Меса в Калифорния и са разгледали "дините" отблизо.

That's definitely not a watermelon! 🍉



More than 5,000 pounds of meth found among produce at Otay Mesa border



The drugs were found hidden inside separate shipments of celery and watermelon aboard trucks at the Otay Mesa Port of Entryhttps://t.co/EjW41CxboI @lunettacaleb @SDUT pic.twitter.com/fvbQof6cZ5