Един от най-големите диаманти в света, откривани някога - необработен камък с тегло 2492 карата, е намерен в Ботсвана. Това съобщи канадска минна компания, която е открила скъпоценния камък.

Диамантът е намерен в мината „Кароуе” в североизточната част на страната. Не се посочва стойността на находката, нито нейното качество.

Рядък розов диамант беше продаден за 13,3 милиона долара

Lucara Diamond announce the recovery of an exceptional 2,492 carat diamond from its Karowe Diamond Mine in Botswana. This remarkable find, one of the largest rough diamonds ever unearthed, was detected & recovered by the Company's Mega Diamond Recovery X-ray Transmission Tech. pic.twitter.com/6E8wLwwl8d