Вулкан в югозападна Исландия изригна, разпръсквайки нажежена лава и дим в шестото си изригване от декември насам. Това съобщиха от местната метеорологичната служба.

Проучванията вече показаха, че магмата се натрупва под земята и бяха издадени предупреждения за нова вулканична дейност в района, разположен непосредствено до исландската столица Рейкявик.

❗️🌋🇮🇸 - On Thursday, a volcano in southwest Iceland erupted, releasing lava and smoke into the air—marking the sixth eruption since December.



The event took place on the Reykjanes peninsula, just south of Reykjavik, where magma had been steadily accumulating.



The region, home… pic.twitter.com/zUsdPfkudk — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 22, 2024

Предишното изригване на вулкана на полуостров Рейкянес, където живеят около 30 000 души, или близо 8 процента от населението на страната, приключи на 22 юни след като бълваше фонтани от разтопена лава в продължение на 24 дни.

A dramatic time lapse video shows the spread of the #lava over the last hour on the #Reykjanes Peninsula pic.twitter.com/8AIwOOCpxg — RÚV English (@RuvEnglish) August 22, 2024

Общата дължина на пукнатината, от която се наблюдава сегашното изригване, е около 3,9 километра и се е удължила с 1,5 км за около 40 минути, казаха от метеорологичната служба.

Телевизионно предаване на живо от вулкана на полуостров Рейкянес показа светеща гореща лава, бликаща от земята.

A 4.1 magnitude earthquake at 22:37, and once again #Reykjanes is on fire, with a 4km long opened up in the same rough area as the last eruption.



There were 1300 people on site at the Blue Lagoon when the eruption started, all have been safely evacuated.#iceland #volcano pic.twitter.com/8p5gWZMt0d — Paul // Verone 🐺🐱🐱 (@Verone3784) August 22, 2024

Обществената телевизия RUV съобщи, като цитира местната полиция, че районът е бил успешно евакуиран.