Приблизително 15 милиарда килограма пластмасови боклуци се изсипват в океаните всяка година, съобщи Си Ен Ен. Това се равнява на изхвърлянето на два камиона за боклук отпадъци в океана всяка минута, посочва американската организация с нестопанска цел "Oceana".

Meet Clearbot Neo, the #AI -powered robotic boat that collects floating plastic trash from rivers and harbors before it can enter the ocean. 🛥️🗑️ Read the full story here: https://t.co/MUFoI9qykO pic.twitter.com/c0F3C7Ixij

„Имаме камиони за боклук за земята. Защо нямаме нещо за почистване на водата“, каза Сидхант Гупта пред Си Ен Ен, съоснователят на стартъпа за морски технологии 'Clearbot", който разработи лодка робот за почистване на водини басейни.

Самоуправляващите се лодки се захранват от слънчева енергия и могат да погълнат около 80 килограма отпадъци на час. Изхвърлените пластмасови бутилки за вода, кутии за сок и картонени опаковки преминават през процеп в предната част на лодката и се придвижват нагоре по конвейерна лента. Камера снима изтеглянето преди боклукът да бъде депозиран в центъра на лодката.

