Момче, връщащо топките на мач в Англия, беше затиснато под рекламно пано. Инцидентът се случи по време на сблъсъка на "Уест Хем" срещу "Кристъл Палас", съобщи Gong.

В 75-ата минута на двубоя от Висшата лига стотици фенове се втурнаха надолу по трибуната на "Селхъртс парк" след попадение за 2:0 за "Уест Хем". Едно от децата, които изпълняваха чинно работата си по време на срещата, можеше да пострада много тежко, тъй като тежко рекламно пано се стовари върху него.

Футболен съдия не успява да прекрати мач заради нелеп инцидент

Omg Soucek & Bowen saved that young lad from what could’ve been a very very serious situation. Huge respect to the pair of them ❤️ pic.twitter.com/9tTavxUZA6