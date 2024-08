Повече от 100 души бяха евакуирани от жилищен блок в Лондон, след като пожар избухна сградата, предаде Би Би Си. Най-малко двама са откарани в болница.

От лондонската пожарна съобщиха, че са били извикани в 02:44, когато скеле, монтирано около сградата, се е запалило. Изгоряли са части от първия до шестия етаж и покрива. Около 225 пожарникари са изпратени на мястото.

Пожарната команда коментира, че сградата е имала "редица проблеми с пожарната безопасност". Все още не е известна причината за пожара.

