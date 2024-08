Брюкселските авиолинии стартираха конкурс за нов дизайн за следващия си персонализиран самолет. Проекти могат да се изпращат до 27 септември, съобщи белгийската новинарска агенция "Белга".

Компанията кани всеки на възраст над 16 години, който живее в Белгия или има белгийско гражданство, да проектира нейния нов самолет от серията „Белгийска икона“. Дизайнерите трябва да представят Белгия по оригинален и артистичен начин и могат да изпратят проектите си на сайта на авиокомпанията.

Жури ще избере най-добрите предложения, след което ще се проведе допитване за окончателния вариант. Самолетът с избрания дизайн ще се присъедини към флота от персонализирани самолети на Брюкселските авиолинии през 2025 г.

Няколко „Белгийски икони“ в момента са част от флота на авиокомпанията: „Ракхам“ – почит към героя от комиксите от серията „Тинтин“, „Амаре“, приет тази година и продуциран съвместно с организаторите на фестивала за електронна музика „Томороуленд“, както и „Тризъбеца“ – официалният самолет на националния отбор по футбол на Белгия, познат още като „Червените дяволи“. Предишен конкурс за дизайн доведе и до „Аеросмърф“, посветен на известния белгийски комикс за смърфовете.

Преди авиокомпанията разполагаше и със самолетите „Магрит“ и „Брьогел“ в знак на почит към прочутите белгийски художници.