Кейт Уинслет влиза в ролята на американския фотожурналист Лий Милър в новата биографична лента със заглавие "Лий". Филмът разказва истинската история на Елизабет "Лий" Милър родена през 1907 година в Пъкипсий, намиращ се на около около 100 километра от Ню Йорк. На 18 години заминава за Париж, за да учи осветление, костюми и дизайн, а на следващата година се премества в Ню Йорк, където следва театър, рисуване и живопис. В "Голямата ябълка" тя се превръща в един от най-популярните и търсени модели. Много скоро обаче Лий решава да застане от другата страна на обектива и да се занимава професионално с фотография. Отново заминава за Париж, където се отдава на това визуално изкуство и създава свое студио.

Lee Miller

April 23, 1907 – July 21, 1977



Lee Miller’s life was as extraordinary as her photos. A Twenties fashion model who became a Surrealist and later the only female combat photographer in Europe during the war.



