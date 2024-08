Трейси Ото беше избрана за отбора на Съединените щати по стрелба с лък на Параолимпийските игри в Париж тази година, съобщи Би Би Си. Тя ще участва както в смесените отбори с партньора си Джейсън Табански, така и в индивидуално състезание W1.

Трима български спортисти ще представят страната ни на Параолимпийските игри в Париж

„Дадоха на Рики, моето гадже, тази кутия с шапка в нея, на която пише, че отивам на Игрите“, каза 28-годишната американка пред BBC Sport. „От смъртния ми одър до Параолимпийските игри е просто лудо пътуване. Гордея се със себе си и моя екип“, сподели тя.

Tracy Otto is an exceptional human and I’m so glad I got to meet her. She’s competing at the Paralympics in Paris soon. Her backstory of how she came to archery is painful and beautiful all at once. See it tonight @NBCNightlyNews pic.twitter.com/dCQTpBnGnp