Земетресение с магнитуд 6,1 разтърси Салвадор, по първоначални данни няма жертви и разрушения, съобщи Геофизичният институт на САЩ, цитиран от Асошиейтед прес.

Трусът, чийто епицентър е бил на 60 км от западния крайбрежен департамент Ла Либертад, беше усетен в голяма част от централноамериканската страна. Земетресението беше последвано от два силни вторични труса със сила 4,1 и 4,5, написа в X салвадорският президент Наиб Букеле.

Земетресението е усетено доста осезаемо и в съседна Гватемала.

