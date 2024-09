Григор Димитров си осигури място на 1/4 финалите на US Open след драматична победа срещу Андрей Рубльов. Българинът демонстрира страхотна стабилност и психическа издръжливост печелейки с 6:3, 7:6, 1:6, 3:6, 6:3, пише Gong.bg .

Тази победа е № 300 за българина на твърди кортове - най-много за играч, роден след 1990 година, и № 450 в кариерата му. Това беше и първата среща между двама представители на топ 10 на тазгодишния турнир, а световният №9 изравни баланса си срещу Рубльов на 4-4.

