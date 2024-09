Рекордните температури и продължителната суша в Гърция разкриха потънало село в главния язовир на Атина, предаде АФП. Калио е потопено в края на 70-те години на XX век. Изкуственото езеро е запълнено от реките Морнос и Евинос. С намаляване на нивата на реките до 30% през последните месеци, руините на училището и къщите са се открили.

„Нивото на река Морнос спадна с 40 м. Виждате първия етаж, който остана от двуетажната къща на тъста ми, а до нея може да забележите това, което е останало от дома на братовчед ми“, каза Йоргос Йосифидис, 60-годишен пенсионер.

Изследване: Смъртните случаи от жеги в Европа може да се утроят до края на века

Като млад той е трябвало да напусне дома си заедно с останалите жители на селото, когато районът е бил наводнен. По предварителни метеорологични данни на националната обсерватория след най-меката зима в историята, Гърция регистрира най-горещия си юли. Това е вторият път, в които Калио се разкрива след друг период на суша в началото на 90-те години на миналия век.

„Ако не завали скоро, нивото ще се понижи още и проблемът ще бъде по-голям, отколкото беше тогава“, заяви кметът на село Кальо Апостолис Геродимос.

22 юли 2024 г. подобри рекорда за най-горещ ден, регистриран някога (ВИДЕО)

