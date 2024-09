Китайският скулптор дисидент Гао Джън е бил задържан от китайските власти по подозрение в "обида на революционни герои и мъченици", съобщи неговият брат и артистичен партньор Гао Цян.

Братята Гао са известни със своите провокативни скулптури, които критикуват основателя на Китайската народна република Мао Цзедун и неговия режим.

Гао Джън напуска Китай преди две години и заживява в САЩ. Той обаче е арестуван в Китай, провинция Хубей, след като се е върнал за кратко, за да посети семейството си. Гао Цян съобщи още, че около 30 полицаи са нахлули в студиото им, което се намира в град Саня и са конфискували техни творби.

Gao Zhen, a Chinese artist who has drawn international acclaim for works critiquing the Cultural Revolution, has been detained in China, his brother and artistic partner Gao Qiang said on Monday. https://t.co/TLGnvktTix