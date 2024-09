Пожар избухна в многоетажен жилищен блок в Югоизточен Лонодн. 10 пожарни автомобила и 70 огнеборци в продължение на часове гасиха пламъците, съобщава "Скай нююз".

Жертва и ранени при пожар на бензиностанция в Хърватия

Огнената стихия беше обхванала 9-ия и 10-я етаж на сградата. Районът беше временно отцепен.

Няма данни за жертви и ранени. Всички живущи в зданието са били своевременно евакуирани, уточниха местните власти. Причината за пожара се изяснява.

🚨🇬🇧 Block of Flats on Fire in Catford, London



This as Keir Starmer just gave a lengthy speech recognising the tragedy of Grenfell Tower pic.twitter.com/d7rJAz1ae0