Новата кралица на маорите в Нова Зеландия беше коронована, след като нейният баща крал Киинги Тухеития Поотатау те Уероуеро почина в петък на 69-годишна възраст.

27-годишната Нга Уай хоно, седнала на резбован дървен трон, беше избрана за kuini - маорската дума за кралица, от съвета на местните вождове в страната по време на сложна церемония.

Тя е втората жена кралица. Първата е нейната баба. Нга Уай хоно е най-малкото дете на покойния крал.

The Maori of New Zealand named a new monarch on Thursday, selecting Nga Wai Hono i te Po as queen. The 27-year-old succeeds her father, Kiingi Tuheitia, who died last week after 18 years as king. https://t.co/cxtqdDqLEc pic.twitter.com/lvB6Ngrk1I — The New York Times (@nytimes) September 5, 2024

Новата кралица беше благословена със същата Библия, която е използвана по времето на първия маорски крал през 1858 г. Тя седеше пред тленните останки на баща си, носейки венец и наметало, докато вождовете изпълзяваха молитви и песни преди погребението на своя крал.

Kiingi Tuheitia leaving Turangawaewae to be borne by waka along the Waikato...and arriving at Taupiri maunga. pic.twitter.com/yhsWohKyVD — Catherine Chidgey (@CathChidgey) September 5, 2024

След което флотилия от резбовани бойни канута, известни като уака, пренесоха тялото на краля до планината Таупири, свещена за народа маори.

Популярният традиционен танц хака беше част от погребалната церемония.

#BREAKING: Nga Wai Hono i te Po has been named the new Māori monarch after the death of her father, Kīngi Tuheitia.https://t.co/Yhyds7w3Qe — 1News (@1NewsNZ) September 4, 2024

Нга Уай хоно има магистърска степен по културни изследвания на маори и преподава капа хака - терминът на маори за сценични изкуства.